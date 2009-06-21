Белоруссии уже давно нет (ФОТО+ВИДЕО)

Туркменистан. Итоги (ВИДЕО)

14 подписанных соглашений, проект на миллиард долларов и планы дальнейшего взаимовыгодного развития. Эти переговоры на высшем уровне, пожалуй, достигли наивысшей точки за всю историю сотрудничества наших стран.