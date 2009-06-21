Белоруссии уже давно нет (ФОТО+ВИДЕО)

14 подписанных соглашений, проект на миллиард долларов и планы дальнейшего взаимовыгодного развития. Эти переговоры на высшем уровне, пожалуй, достигли наивысшей точки за всю историю сотрудничества наших стран.
Боливарианская республика — хороший плацдарм для реализации интересов Беларуси во всем латиноамериканском регионе. На торжественное открытие посольства прибыл вице-президент Венесуэлы.
Ухудшение экономической ситуации, рост безработицы и сокращение числа рабочих мест привели к тому, что Литва стала лидером ЕС по масштабам эмиграции.
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