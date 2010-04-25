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Белорусам предстоит выбрать 21 тысячу депутатов в почти 1,5 тысячах местных советах

25 апреля 2010 10:34
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В 8 утра открылись 6 тысяч участков для голосования. Борьбу за мандат ведут более 25 тыс. человек.

Впервые в наблюдении за ходом выборов в местные Советы депутатов принимают участие иностранные дипломаты. Аккредитованы 50 дипломатов из 24 государств. 

По новым правилам выборы проходят в один тур, отменен порог явки и депутат будет считаться избранным, если получит  большинство голосов в свою поддержку.

Напоминаем, что до 8 вечера  отдать свой голос кандидату в местные советы депутатов может каждый. Причем проголосовать можно и на дому – для этого не позднее 18.30 надо обратиться в участковую избирательную комиссию.

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