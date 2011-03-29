Белорус Иосиф Григулевич: такого уникального разведчика-нелегала не знала ни одна спецслужба мира

Карьеру разведчика Григулевич начал в Аргентине, во время войны.

Григулевич Иосиф Ромуальдович. Псевдонимы: Артур, Макс, Мигель, Юзик, Падре, Фелипе. Родился 5 мая 1913г. в Виленской губернии. Член Компартии Западной Белоруссии. Учился в Сорбонне. Резидент советской разведки в Южной Америке. Занимался созданием агентурной сети ИНО НКВД в Аргентине, Чили, Уругвае и Бразилии. Резидент в Италии. Посол Коста-Рики в Италии, Ватикане и Югославии.

Николай Леонов, генерал-лейтенант внешней разведки в отставке, ученик И.Григулевича

Он был настоящий Дон Хосе. Вальяжный, остроумный, блестящий оратор, великолепный писатель.

Во время войны не было запрета на вербовку членов КП в агенты КГБ, поэтому он создал в Буэнос-Айресе ячейку боевиков из числа коммунистов - докеров, которые минировали корабли, следовавшие с продовольствием в Германию.

В 1949 году Григулевич и его жена были командированы в Италию. Он - под видом коста-риканского гражданина Теодоро Бонефиля Кастро, а его жена – по паспорту чилийки Инелии Идалины дель Пуэрте Невес.

Николай Леонов:

Он сбывал коста-риканский кофе в Италии. На этой коммерческой основе он познакомился с одним крупным плантатором Хосе Фигеросом. Продавал его кофе, получал свои комиссионные. Они хорошо знали друг друга. В 48 году коста-риканские люди попросили Григулевича подготовить им документы на случай поднятия восстания. Григулевич такое одной левой ногой мог написать за короткое время.

Путч латифундистов в Коста-Рико оказался успешным. К власти в этой маленькой латиноамериканской стране пришли друзья советского разведчика.

В награду за помощь ему предложили выбрать государственный пост. Центр в Москве посоветовал пост посла в Ватикане. Перед разведчиком открылись небывалые возможности. Он стал встречаться с президентами Италии и Югославии, с премьер-министрами и министрами этих стран, был 13 раз принят Папой Римским и тайно получал от них интересующие Советский Союз сведения. Григулевич сумел завербовать по линии политической разведки порядка двухсот агентов из числа иностранцев.