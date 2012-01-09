Бельгийские чиновники для экономии заморозили расходы федерального бюджета почти на 1 млрд евро, но подняли свои зарплаты на 8%

В Бельгии громким скандалом обернулось повышение зарплат для нового кабинета министров. По данным бельгийских газет, у членов правительства королевства она не снизилась на 5%, как ожидалось, а увеличилась на 8 пунктов. Таким образом, новое жалование составит почти 20 тысяч евро в месяц.



Любопытно, что на такой шаг кабинет министров пошел в условиях финансового кризиса, когда приходится значительно урезать траты. Так, буквально пару дней назад власти для экономии заморозили расходы федерального бюджета почти на миллиард евро.



Сами чиновники называют повышение оклада вынужденной мерой.