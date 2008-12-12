Беларуси и Ирану предстоит совместно работать над преодолением мирового экономического кризиса

Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Ирана Манучехром Моттаки.

Президент заметил, что уже сегодня наши страны должны сотрудничать более эффективно и масштабно. Нынешний объем белорусско-иранского товарооборота, по мнению Александра Лукашенко, не соответствует возможностям двух стран, поэтому настало время обсудить совместные действия по реализации заключенных ранее контрактов.

С начала года товарооборот между Беларусью и Ираном приблизился к отметке 85 миллионов долларов. При этом белорусский экспорт – увеличился. Иран по-прежнему покупает калийные удобрения, синтетические волокна, грузовые автомобили и тракторы. Сейчас прорабатывается вопрос поставок из Беларуси мясомолочной продукции. Как отметил сегодня министр иностранных дел Ирана, барьеров и неразрешимых проблем в отношениях двух стран нет.

Беларусь и Иран едины во взглядах на многие международные вопросы. Оба государства активно сотрудничают в рамках Движения неприсоединения. Белорусский президент посещал Иран дважды, Минск также принимал иранских лидеров. По итогам визитов подписано три десятка межгосударственных договоров.