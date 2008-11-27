Беларуси и Армении необходимо интенсифицировать отношения

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны Эдвардом Налбандяном.

Глава государства подчеркнул, что для развития двустороннего сотрудничества есть все условия. Наработана хорошая нормативно-правовая база, и нет никаких расхождений в позициях на международной арене. Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что нынешний приезд в Беларусь министра иностранных дел Армении придаст хороший импульс развитию отношений двух стран.

Президент Беларуси: «И не скажу, что у нас есть проблемы во взаимоотношениях. Две страны очень близки друг другу, о чем, например, говорит тот факт, что оба государства являются членами Организации Договора о коллективной безопасности»

Касаясь вопросов торгово-экономического сотрудничества с Арменией, Александр Лукашенко отметил, что потенциал есть. И динамика роста положительная. За семь лет товарооборот возрос в восемь раз. В свою очередь министр иностранных дел Армении подтвердил интенсивное развитие отношений двух стран. При этом необходимо активизировать визиты на самых различных уровнях и укрепить региональное сотрудничество.

То, что Беларусь и Армения имеют большой потенциал для развития сотрудничества, было сегодня отмечено также на встрече в МИД республики. Как заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Мартынов - развитию отношений с Арменией Беларусь придаёт важное значение. Они находятся на достаточном уровне, но это не значит, что нет простора для движения вперёд.

