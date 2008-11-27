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Беларуси и Армении необходимо интенсифицировать отношения

27 ноября 2008 14:55
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Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны Эдвардом Налбандяном.

Глава государства подчеркнул, что для   развития  двустороннего сотрудничества  есть все условия.  Наработана  хорошая  нормативно-правовая  база, и нет  никаких  расхождений в  позициях на международной  арене.   Александр  Лукашенко  высказал  уверенность в  том, что  нынешний приезд в Беларусь  министра иностранных  дел  Армении  придаст  хороший импульс   развитию  отношений  двух  стран.

Президент Беларуси: «И не скажу, что у нас есть проблемы во взаимоотношениях. Две страны очень близки друг другу, о чем, например, говорит тот факт, что оба государства являются членами Организации Договора о коллективной безопасности»

Касаясь вопросов  торгово-экономического  сотрудничества с  Арменией, Александр Лукашенко отметил, что  потенциал есть. И динамика  роста положительная. За семь лет товарооборот  возрос в восемь раз. В свою очередь министр иностранных дел Армении подтвердил интенсивное развитие отношений двух стран. При этом необходимо активизировать визиты на самых различных уровнях и укрепить региональное сотрудничество.

То, что Беларусь и Армения имеют большой потенциал для развития сотрудничества, было сегодня отмечено также на встрече в МИД республики. Как заявил  глава внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Мартынов - развитию отношений с Арменией Беларусь придаёт важное значение. Они находятся на достаточном уровне, но это не значит, что нет простора для движения вперёд.

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