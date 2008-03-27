Беларуси - арабские инвестиции

На совещании по вопросам сотрудничества со странами Персидского залива, Президент Беларуси, Александр Лукашенко, потребовал нарастить темпы торгово-экономических отношений со странами этого региона.

Как подчеркнул глава государства, необходимо тщательно проанализировать ситуацию и выяснить, почему установленные на высшем уровне контакты не используются эффективно, что мешает наращиванию экспорта и привлечению инвестиций.

На совещании присутствовали представители самых разных структур и ведомств страны. И наиболее частый вопрос, прозвучавший сегодня в их сторону от главы государства - в чем причина и кто конкретно виноват в торможении торгово-экономических отношений со странами этого региона.

Сегодня основной статьей экспорта Беларуси в государства Персидского залива остаются товары военного и двойного назначения. Президент подверг критике работу белорусских дипломатов, в частности, по продвижению гражданской продукции, в сотрудничестве в кредитно-инвестиционной сфере. И у каждого ведомства - свое видение проблемы. Одна из названных причин - неготовность белорусских предприятий вести диалог напрямую.

История двустороннего сотрудничества со странами Персидского залива насчитывают более десятилетия. За это время визиты на высшем уровне состоялись в Бахрейн, Кувейт, Оман и дважды в Объединенные Арабские Эмираты. После каждой поездки главой государства был дан ряд поручений. Как оказалось - далеко не все они выполнены.

Товарооборот уже несколько лет - небольшой. Так, в прошлом году он составил всего 29 миллионов 800 тысяч долларов. Это чуть более 87% по сравнению с 2006 годом. Главный партнер - Арабские Эмираты, а торговля с другими странами Залива - незначительна. Есть проблемы и с инвестициями, в частности, в строительство.

В ряде случаев наше законодательство, по мнению чиновников, не успевает за современностью. Но и здесь, отметил глава государства, нужна инициатива. Если проекты зарубежных инвесторов для нас выгодны - конкретные предложения могут решить и эту проблему.

Со странами Персидского залива Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве. Такая активность вызвана динамикой развития этого, сравнительно небольшого, региона. Он имеет сильную сырьевую, в частности, нефте-газовую, базу, но главное - сегодня эти страны заинтересованы во вложении средств. Влияние арабского капитала нарастает не только на мировую экономику, но и на международную политику, отметил Александр Лукашенко.

Президент указал на высокий уровень политических связей Беларуси со странами Персидского залива. Однако, личные контакты на Востоке имеют ключевое значение для успешного сотрудничества. Все эти годы Беларусь активно создавала договорно-правовую базу для отношений. Остается проанализировать, что мешает эти отношения развивать. Сегодняшнюю встречу Александр Лукашенко назвал школой для всех чиновников. Новый доклад - об уже конкретных результатах - глава государства ждет вначале 2009 года.