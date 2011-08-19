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Беларусь замораживает прорабатывающиеся совместно с США проекты по обмену высокообогащенного ядерного топлива

19 августа 2011 18:51
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Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, комментируя вопрос об ответных мерах на введение санкций США.

При этом Беларусь по-прежнему будет обеспечивать безопасность ядерного топлива в полном соответствии с международными обязательствами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Здесь же подчеркнули, что белорусская сторона считает решение правительства штатов необоснованным и неправомерным шагом. Официальный представитель МИД не исключил принятия иных ответных мер.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Это политически мотивированное решение, которое противоречит международным обязательствам США. Это решение также идет в разрез с духом добрососедства и конструктивного взаимодействия. В этих условиях белорусская сторона приняла решение о заморозке ряда прорабатываемых проектов. В частности, речь идет о проекте по замене высокообогащенного ядерного топлива в рамках инициативы по глобальной безопасности министерства энергетики США.
Когда Соединенные Штаты Америки откажутся от мер экономического принуждения и вернуться к атмосфере нормального взаимодействия, данные проекты могут быть продолжены.

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