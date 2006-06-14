Беларусь заинтересована в развитии внешнеполитической и военной составляющей ОДКБ

Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии внешнеполитической и военной составляющей ОДКБ и рассматривает свое участие в этой организации в качестве одного из приоритетных направлений обеспечения коллективной безопасности на постсоветском пространстве.

Об этом было заявлено белорусской делегацией на первой встрече руководителей администраций президентов государств-членов ЕврАзЭС и ОДКБ, которая прошла в Санкт-Петербурге. Делегацию Беларуси возглавил глава Администрации Президента Геннадий Невыглас.

Как сообщили в Администрации Президента, делегация Беларуси обратила внимание участников мероприятия на инициативы главы государства Александра Лукашенко по совершенствованию стратегии и тактики развития ЕврАзЭС. В первую очередь это касается завершения оформления Таможенного союза как важнейшего элемента Сообщества, формирования Транспортного союза и общего энергетического пространства.

Большинство участников встречи высказались за необходимость усиления контроля над исполнением принимаемых в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ решений и договоренностей со стороны администраций президентов. В качестве положительного примера отмечались последовательные и своевременные меры, предпринимаемые белорусской стороной по выполнению взятых на себя обязательств.

Руководители администраций президентов обсудили широкий круг вопросов деятельности ЕврАзЭС и ОДКБ. Особое внимание было уделено согласованию позиций государств-участников накануне саммитов ЕврАзЭС и ОДКБ, которые состоятся 23 июня нынешнего года в Минске под председательством Республики Беларусь.

Кроме того, рассмотрены проблемы формирования единого механизма координации деятельности ЕврАзЭС и ОДКБ и выработки согласованных подходов к взаимодействию с другими организациями. С докладами о текущем состоянии и перспективах развития ЕврАзЭС и ОДКБ выступили генеральные секретари этих организаций Григорий Рапота и Николай Бордюжа.

Во время визита в Санкт-Петербург Геннадий Невыглас принял участие в церемонии открытия десятого Петербургского международного экономического форума. Здесь состоялась презентация экономических возможностей Беларуси с участием более 100 ведущих отечественных производителей, а в регионах города на Неве открылись выставки-ярмарки белорусских товаров, сообщает БелТА.