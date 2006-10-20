Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЮАР

Об этом заявил Александр Лукашенко 20 октября на встрече с Председателем Национальной Ассамблеи Парламента Южно-Африканской Республики Балекой Мбете.

Экономики, казалось бы, далеких стран схожи и взаимодополняемы по многим векторам, - подчеркнул белорусский лидер. У нас близкие подходы к проблемам современности: искоренение бедности и дискриминации, борьба с международным терроризмом. Это прочная основа для взаимодействия на мировой арене.

Позитивных результатов от визита южноафриканских коллег ожидают и белорусские парламентарии. Многочисленный состав прибывшей делегации свидетельствует "о серьезности намерений ее участников", - заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Коноплев после официальной беседы со спикером Национальной Ассамблеи Парламента ЮАР.

В ходе беседы с Балекой Мбете были затронуты вопросы, касающиеся межпарламентского взаимодействия, совместных образовательных программ и поставок белорусской продукции в ЮАР. В свою очередь Балека Мбете отметила, что во время встречи парламентарии "пришли к главному выводу: нужно продолжать взаимное сотрудничество".

"В целом же наш визит носит исследовательский характер, и в будущем мы сможем говорить более конкретно о совместных проектах", - заявила госпожа Балека Мбете.