Беларусь заинтересована в подписании с Россией Соглашения "О единой системе ПВО"

Об этом заявил 20 февраля на брифинге в Минске командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Азарёнок.

По его словам, в проекте Соглашения о единой системе ПВО упор сделан на вопросы совместного применения военной авиации Беларуси и России.

"Беларусь заинтересована в подписании данного соглашения. Сейчас заканчивается процесс технического согласования его основных положений. Это нормальный процесс - любое международное соглашение проходит определенную экспертизу", - сообщил Игорь Азарёнок.

"Боевое содружество-2007". Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси примут участие в учении объединенной системы ПВО стран СНГ. На первом этапе учения, который пройдёт этим летом, белорусы проведут боевые пуски ракет на российском полигоне "Телемба" в Забайкалье. На втором этапе задачи учения будут отработаны в национальных системах ПВО стран СНГ. Третий этап пройдёт на российском полигоне "Ашулук" в Астраханской области. В нём будут задействованы силы и средства противовоздушной обороны России, Беларуси, Армении и Казахстана.