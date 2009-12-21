Беларусь заинтересована в формировании единого оборонного пространства с Россией и странами ОДКБ

Активизировать военно-техническое сотрудничество считает необходимым Александр Лукашенко.

Это отмечено в обращении главы государства к участникам оперативного сбора Вооруженных сил. Он стартовал сегодня в Военной академии.

Этот год стал временем испытания на прочность, но «Беларусь убедительно доказала способность отвечать на глобальные вызовы современности», – говорится в обращении. Личному составу его зачитал госсекретарь Совета Безопасности генерал-полковник Леонид Мальцев.

В этом году план развития Вооруженных сил практически выполнен. Среди задач на 2010 год – и дальше обучать войска современным способам ведения борьбы, поддерживать вооружение и технику в боеготовности.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Наша страна наглядно продемонстрировала жизнеспособность созданной социально-экономической модели и стремление к устойчивому развитию в любых условиях. Республика остается ответственным партнером международного сообщества, активно участвует в разрешении различных мировых проблем. Бесспорной является способность нашего государства в самых сложных условиях обеспечивать достойный уровень жизни граждан, социально-политическую стабильность, общественную и военную безопасность.