Беларусь заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Алтайским краем

Беларусь заинтересована в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с Алтайским краем Российской Федерации. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с главой администрации этого российского региона Александром Карлиным.

Глава государства положительно оценил уровень двустороннего торгово-экономического сотрудничества. "Приятно, что, несмотря на географическую отдаленность Беларуси и Алтайского края, нам удалось наладить сотрудничество. Наш взаимный товарооборот в настоящее время хотя и небольшой, но равнозначен тому показателю, который мы имеем с регионами, расположенными рядом с Беларусью", - сказал Александр Лукашенко.

В 2005 году товарооборот Республики Беларусь с Алтайским краем составил $57,7 млн. и по сравнению с 2004 годом увеличился на 30,9% (39-е место среди регионов Российской Федерации), экспорт составил $20,5 млн. (сократился на 31,3%), импорт достиг $37,2 млн. (увеличился в 2,6 раза).

Как отметил Президент, приезд в Беларусь губернатора Алтайского края - знак того, что регион заинтересован в сотрудничестве с нашей страной. Глава государства подчеркнул, что этот интерес - взаимный. Перспективными белорусский лидер считает совместные проекты в области промышленности и сельского хозяйства. По его словам, в настоящее время белорусская сторона активно прорабатывает вопрос закупок в Алтайском крае пшеницы твердых сортов, которую в республике вырастить сложно.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь выполнит все договоренности, достигнутые с Алтайским краем во время предыдущего визита делегации сибиряков, и надеется на соответствующий подход со стороны руководства этого российского региона. "Мы должны неуклонно и четко исполнять то, что обещали. Не можешь выполнить - не обещай", - сказал Президент.

По его словам, в свое время сотрудничество Беларуси с регионами Российской Федерации "спасло Союз двух стран". "Мы бы не имели сейчас таких близких отношений", - отметил глава государства.

На встрече помимо вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и Алтайского края шел разговор и о ходе строительства Союзного государства. По словам Александра Лукашенко, несмотря на то, что сегодня в союзном строительстве многое делается, по ряду направлений идет торможение. Он подчеркнул, что Беларусь по-прежнему привержена идеям интеграции, но в определенных вопросах остается непреклонной. Так, наша страна никогда не войдет в состав Российской Федерации. "Нам это не нужно, Беларусь - самодостаточная страна", - сказал Президент.

Еще одна принципиальная позиция руководства Беларуси касается проблемы введения единой валюты на территории Беларуси и России. Александр Лукашенко считает, что "нельзя ставить телегу впереди лошади", и вопрос валюты необходимо прописать в Конституционном акте Союзного государства, который будет приниматься на референдуме. "Мы не являемся противниками Союза, как некоторые говорят. Наоборот, сегодня весь мир поделен на союзы, и за ними- будущее", - отметил белорусский лидер. При этом он подчеркнул, что Беларусь не ожидает от России каких-либо преференций. "Мы только хотим работать в экономике как одна страна", - сказал Президент.

Вместе с тем, считает глава государства, российская сторона ставит под угрозу выполнение договоренности о создании равных условий для субъектов хозяйствования. Так, уже сегодня российский газ на границе Беларуси и России стоит в полтора раза дороже, чем, к примеру, он обходится предприятиям Смоленска. Президент подчеркнул, что Беларусь не против повышения цены на газ. Но такая же цена на паритетной основе должна быть установлена и для субъектов Союзного государства. Только в этом случае можно говорить о равных условиях хозяйствования. И договор о равных условиях, напомнил глава государства, носит приоритетный характер по отношению к национальным законодательствам.

Касаясь вопроса приватизации ОАО "Белтрансгаз", Александр Лукашенко подтвердил, что белорусская сторона не пойдет на его продажу по балансовой стоимости. Принять такие условия можно лишь при согласии России дать возможность Беларуси участвовать в разработке месторождений углеводородного сырья.

В свою очередь Александр Карлин отметил, что в сотрудничестве Беларуси и Алтайского края отсутствует топливная составляющая. "Мы можем продемонстрировать, насколько взаимовыгодным может быть партнерство российского региона с Беларусью", - сказал губернатор. По его мнению, "структуры экономик Алтайского края и Беларуси таковы, что они позволяют глубоко интегрироваться". В этой связи необходимо выработать такие пути взаимодействия, чтобы сотрудничество в большей степени соответствовало экономическим потенциалам сторон.

Александр Карлин выразил уверенность в том, что визит делегации Алтайского края в Беларусь позволит проанализировать пути делового взаимодействия за последние годы и совместно подкорректировать планы сотрудничества, чтобы оно было еще более выгодным для каждой из сторон.

Глава администрации Алтайского края высказался за выстраивание более четкого механизма реализации двусторонних договоренностей, и в частности, за обеспечение действенного контроля над исполнением принятых решений.

Говоря об отношении россиян к Беларуси, губернатор подчеркнул, что подавляющая часть жителей Алтайского края "трепетно и уважительно относятся к белорусскому народу". И все попытки СМИ исказить такое представление о нашей республике имеют лишь обратный эффект.

На встрече Президента с делегацией Алтайского края обсуждались также вопросы поставки белорусской сельхозтехники в лизинг, перспективы налаживания сотрудничества в сфере фармацевтики и другие конкретные вопросы взаимодействия Беларуси с этим российским регионом, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

