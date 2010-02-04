Беларусь заинтересована участвовать в «Восточном партнерстве» на правах полноправного членства

Об этом шла речь в Совете Республики Национального собрания на встрече с парламентской делегацией Венгрии. Этот визит в нашу страну — первый за последние 20 лет.

По мнению сторон, он придаст новый импульс развитию отношений двух стран. Оба государства ведут конкретный открытый диалог в экономической, научной, культурной и политической сферах.

Венгрия — значимый торговый партнер Беларуси в Евросоюзе. Взаимный товарооборот в прошлом году достиг почти 190 млн. долларов.

Анатолий Рубинов, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Что касается «Восточного партнерства», то, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом партнерстве и приветствуем инициативы, будем делать все необходимое.

Габор Харш, член Государственного собрания Венгерской Республики:

Позиция Венгрии немного ближе к позиции Беларуси, чем в общем в Европейском парламенте. И мы, как маленькая страна Европарламента, будем делать все, чтобы показать, что можно иначе думать об этом. Для нас самое важное в партнерстве — это равноправие.