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Беларусь выступит на Генассамблее ООН с поддержкой традиционной семьи

12 июля 2016 07:23
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Новости Беларуси. Поддержка традиционной семьи – инициатива,  которую  Беларусь намерена обсудить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке 12 июля соберутся представителей из разных стран. Своими   подходы в области прав человека представят и белорусы.

Речь, в частности, пойдёт о выполнении программы устойчивого развития ООН до 2030 года. Напоминаем, план действий мирового сообщества на ближайшие 15 лет был утвержден на юбилейной, семидесятой сессии Генассамблеи ООН.

На крупнейшем за последнее десятилетие саммите, собравшем рекордное количество участников, выступил и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Реализация поставленных целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех – задачи, в  решении  которых сегодня заинтересованы все страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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