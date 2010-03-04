Беларусь выступила с инициативой создания «Форума восточного развития»

Он связал бы в единую сеть производителей, коммерсантов, инвесторов, банковские структуры, экономические субъекты стран-партнеров и членов Евросоюза.

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов в Будапеште. Здесь прошло совместное заседание глав внешнеполитических ведомств Вышеградской группы плюс «Восточное партнерство» стран Балтии и ЕС.

На встрече большое внимание стороны уделили обсуждению механизмов упрощения визового режима между Евросоюзом и странами-партнерами.

В Венгрии Сергей Мартынов провел переговоры со своим коллегой, на которых министры подробно обсудили укрепление сотрудничества стран во всех сферах.