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Беларусь выступила с инициативой создания «Форума восточного развития»

04 марта 2010 07:33
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Он связал бы в единую сеть производителей, коммерсантов, инвесторов, банковские структуры, экономические субъекты стран-партнеров и членов Евросоюза.

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов в Будапеште. Здесь прошло совместное заседание глав внешнеполитических ведомств Вышеградской группы плюс «Восточное партнерство» стран Балтии и ЕС.

На встрече большое внимание стороны уделили обсуждению механизмов упрощения визового режима между Евросоюзом и странами-партнерами.

В Венгрии Сергей Мартынов провел переговоры со своим коллегой, на которых министры подробно обсудили укрепление сотрудничества стран во всех сферах.

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