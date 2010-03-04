Беларусь выступила с инициативой создания «Форума восточного развития»

Такое предложение озвучил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов в Будапеште. Здесь прошло совместное заседание глав внешнеполитических ведомств Вышеградской группы плюс «Восточное партнерство» стран Балтии и ЕС.
На встрече большое внимание стороны уделили обсуждению механизмов упрощения визового режима между Евросоюзом и странами-партнерами.
В Венгрии Сергей Мартынов провел переговоры со своим коллегой, на которых министры подробно обсудили укрепление сотрудничества стран во всех сферах.