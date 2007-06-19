Беларусь выступает за скорейшее создание Таможенного союза ЕврАзЭС

Президент Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность республики в создании такой структуры на встрече с генеральным секретарем ЕврАзЭС Григорием Рапотой.

Глава государства в ходе беседы подчеркнул, что наша страна выступает за завершение реального создания Таможенного союза, чтобы страны-участницы смогли более эффективно сотрудничать в рамках этого интеграционного объединения.

Григорий Рапота констатировал сегодня наличие ряда проблемных вопросов. По его мнению, они тормозят создание Таможенного союза в рамках интеграционного объединения. Глава секретариата ЕврАзЭС озвучил такие нерешенные проблемы, как создание равных конкурентных условий для предприятий и определение условий доступа к энергоресурсам стран-участниц. Для эффективной экономической интеграции в ЕврАзЭС необходимо укрепить сотрудничество стран в реальном секторе экономики, считает Григорий Рапота.