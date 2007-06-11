Беларусь выступает за действенное реформирование СНГ

12 стран участниц неформального саммита Содружества в Санкт-Петербурге подвели итоги своего воскресного общения.

Официальный Минск заявляет: мы - <за> дальнейшее совершенствование СНГ и повышение эффективности его деятельности. Однако Беларусь не заинтересована в каком-либо реформировании организации только ради самих реформ.

Реформы, но не ради реформ. Таково видение Минска на процессы, происходящие сегодня в Содружестве Независимых Государств. Саммит в Санкт-Петербурге вновь подтолкнул политологов и экономистов 12 стран к мысли о перспективах развития самой главной интеграционной структуры постсоветского пространства. Официально Беларусь заявила: мы поддерживаем любую работу, направленную на дальнейшее совершенствование СНГ. Однако Минск против реформирования организации только ради процесса реформирования. Просто так проведение каких-либо преобразований не имеет смысла.

"Реформы надо наполнить конкретным содержанием! Экономическим, социальным", - заявил заместитель директора НИИ теории и практики государственного управления Лев Криштапович.



Кто-то в свое время называл Содружество политическим клубом президентов. Были и такие, которые дали СНГ прозвище "чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко". Мероприятия, подобные неформальному Петербургскому саммиту - яркое свидетельство того, что организация жива.

И, несмотря на прогнозы скептиков, СНГ действует. Более того, неформальная встреча в Северной столице России завершилась вынесением решения: интеграция в рамках 12 государств будет продолжена. В этом уверен и возглавляющий эту организацию президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На правах председателя СНГ он подводил итоги встречи: Мы подтвердили, что хотя за эти годы СНГ многих не удовлетворяло, но многое сделано. Мы продолжим интеграционные процессы в рамках СНГ.

Лидеры стран Содружества настолько уверены в будущем, что тут же в Константиновском Дворце договорились о следующей встрече. Её наметили на октябрь. Скорее всего, в том же составе, полном, все 12, они встретятся в Душанбе. И будут рассматривать концепцию развития Содружества. Для ее разработки была создана рабочая группа. Текст документа был внесен на обсуждение глав государств в Петербурге.

Там же лидеры стран СНГ выбрали для себя новую схему общения: чтобы не обсуждать много вопросов, решено, что в один год будет один вопрос, по которому все придут к единому мнению. Первым в плане - проблемы миграции. В следующем году саммит рассмотрит транспорт и коммуникации, затем энергетику и образование.