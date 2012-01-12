Беларусь выступает за активизацию торгово-экономического сотрудничества с Арменией и за развитие отношений в ОДКБ

Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с секретарем Совета нацбезопасности Армении Артуром Багдасаряном.



Речь в частности идет о возобновлении поставок в эту страну сельхозтехники белорусских марок. Такое пожелание было высказано армянской стороной накануне. Прорабатывается возможность создания совместных производств и увеличения прямых инвестиций в экономику Беларуси.



В настоящее время в Армении действует собственная товаропроизводящая сеть более чем 25 белорусских предприятий, открыт Торговый дом Беларуси. Такой же, но предлагающий уже армянские товары, бизнесмены из Еревана намереваются создать в Минске, идет работа и по организации здесь коньячного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Впереди у нас немало работы. Особенно по главным нашим показателям. Товарооборот за прошлый год снизился на треть, но наш потенциал значительный. И в плане Вашего визита, как мне доложили, армянская сторона обратилась с рядом предложений по активизации и расширению товарооборота. Номенклатура очень солидная. Начиная от сельскохозяйственных машин и заканчивая отдельными видами питания, товаров народного потребления и так далее. Тем более у нас там создан совместный Торговый дом, есть где торговать, есть чем торговать. И в этом направлении, надо передать Правительству, чтобы активизировали это сотрудничество.

В принципе, все то, о чем вы просили белорусскую стороны, мы готовы найти возможность поставок нашей продукции в Армению. Вплоть до создания совместных предприятий.

Второе направление – это наше сотрудничество в рамках ОДКБ. Мы с вами в одном военно-политическом блоке. Здесь у нас никаких зарытых тем нет. Мы как сотрудничаем с вами, так и будем сотрудничать. Пожалуйста, давайте со специалистами, приглашайте сюда, направляйте специалистов в Беларусь. Мы готовы обсуждать любую тему нашего сотрудничества.



Артур Багдасарян, секретарь Совета национальной безопасности Республики Армения:

Беларусь является для Армении союзником, стратегическим партнером, и мы будем делать все, чтобы наши стратегические партнерские отношения развивались.

Разрешите передать Вам сердечный привет от имени президента Республики Армения. Я думаю, что этот наш визит будет очень плодотворным. Я это уже чувствую.