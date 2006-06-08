Беларусь вводит визовые ограничения для ряда политических деятелей ЕС и США

Белорусская сторона подготовила список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд в нашу страну.По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Андрея Попова, данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, США, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский союз и Соединенные Штаты ввели в отношении Беларуси. В этот список вошли наиболее одиозные политические деятели и лица, которые зарекомендовали себя систематическим предвзятым отношением к нашей стране, создают заведомо искаженное представление о политической и экономической ситуации в Беларуси, а также лица, предпринимавшие попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси как суверенного государства в ходе проведения президентских выборов, призывавшие и призывающие к введению широкомасштабных санкций к Республике Беларусь. В соответствии с действующими в Беларуси нормами круг лиц и их количественный состав предаваться публичной огласке не будет, пояснил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси.