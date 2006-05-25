Беларусь введет ограничения на пролет самолетов из США и Канады

Ограничения на пролет воздушных судов над территорией Беларуси будут действовать только в отношении самолетов авиакомпаний США и Канады.

Об этом заявил сегодня на брифинге в МИДе начальник управления информации пресс-секретарь Андрей Попов.

Наша страна при принятии ответных мер строго руководствуется принципом симметричности. Ограничительные меры будут приняты в отношении Соединенных Штатов и Канады, которые ограничивали пролет самолета премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского во время его визита на Кубу.

В Госкомитете по авиации заявили, что готовы выполнить распоряжение правительства. По оценкам специалистов, Беларусь при этом понесет незначительные потери - в пределах $200 тыс. в год.