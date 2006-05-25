Прямой эфир

Беларусь введет ограничения на пролет самолетов из США и Канады

25 мая 2006 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ограничения на пролет воздушных судов над территорией Беларуси будут действовать только в отношении самолетов авиакомпаний США и Канады.

Об этом заявил  сегодня на брифинге  в МИДе начальник управления  информации пресс-секретарь Андрей Попов.

Наша страна при принятии  ответных мер строго руководствуется принципом симметричности. Ограничительные меры будут приняты в отношении  Соединенных Штатов и Канады, которые ограничивали пролет самолета премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского во время его визита на Кубу.
В Госкомитете по авиации заявили, что готовы выполнить распоряжение  правительства. По оценкам специалистов,  Беларусь при этом понесет незначительные потери - в пределах $200  тыс. в год.

Другие новости рубрики

Все новости
25 мая 2006 12:16

Совет глав правительств стран СНГ обсудил вопросы реформирования Содружества

25 мая 2006 12:06

По пути унификации национальных законодательств

25 мая 2006 08:16

Россия и Европейский Союз обновляют правовую базу