Беларусь встречает представителей российских СМИ

Российские журналисты ознакомятся с белорусским опытом обеспечения общественной безопасности. Группа представителей российских СМИ отправляется сегодня из Москвы в Беларусь. Участники пресс-тура намерены изучить взаимодействие белорусских и российских правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности. Программой поездки запланировано проведение семинара и заседание "круглого стола" с участием представителей МВД, КГБ, МЧС и МИД Беларуси, Госсекретариата Совета безопасности, белорусских парламентариев. Российские журналисты посетят также ряд объектов МВД и МЧС. Пресс-тур продлится по 21 июня.