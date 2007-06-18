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Беларусь встречает представителей российских СМИ

18 июня 2007 10:37
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Российские журналисты ознакомятся с белорусским опытом обеспечения общественной безопасности. Группа представителей российских СМИ отправляется сегодня из Москвы в Беларусь. Участники пресс-тура намерены изучить взаимодействие белорусских и российских правоохранительных органов в обеспечении общественной безопасности. Программой поездки запланировано проведение семинара и заседание "круглого стола" с участием представителей МВД, КГБ, МЧС и МИД Беларуси, Госсекретариата Совета безопасности, белорусских парламентариев. Российские журналисты посетят также ряд объектов МВД и МЧС. Пресс-тур продлится по 21 июня.

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