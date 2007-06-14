Беларусь встречает официальных гостей из Москвы

В республике проходят Дни административных округов Москвы. Для участия в мероприятиях сегодня в Минск прибывает представительная делегация во главе с мэром российской столицы Юрием Лужковым.

Программой визита предусмотрена встреча с руководством страны, на которой планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, реализацию совместных, в том числе инвестиционных, проектов.

Первые соглашения о торгово-экономическом и научно-культурном сотрудничестве уже подписаны между управами Юго-Западного административного Округа Москвы и Гомельской областью. А также между Северо-Западным Округом и Гродненским регионом.

Сегодня же россиян встретит и Могилевская область. Сюда прибудет Делегация Восточного административного округа Москвы. Гости намерены встретиться с руководством облисполкома, обсудить вопросы поддержки малого бизнеса. Также представители управ округа проведут переговоры с руководством ряда районов и городов о перспективах развития сотрудничества. Предполагается, что по итогам будет подписан рамочный договор о сотрудничестве.

В белорусской столице торжественно открылись Дни Москвы в Республике Беларусь. На площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей проходит концерт детских художественных коллективов России и Беларуси. Москвичи привезли насыщенную и интересную программу. Свое мастерство демонстрируют московский кадетский детский музыкальный корпус, студия музыкального творчества "Соловушка", детский театр танцев "Времена года". Здесь же развернулся импровизированный "Город мастеров".

В рамках Дней пройдут мероприятия в ряде областных центров нашей республики. Проведение Дней Москвы в Беларуси уже стало традицией. И не случайно. Треть товарооборота Республики и Российской Федерации приходится на Белокамеенную. Москвичи инвестируют в строительство ряда крупных объектов города Минска. В российской столице открываются торговые дома белорусских товаров. Развивается ряд совместных проектов. В дальнейших планах - совместное завоевание рынков третьих стран.

И сегодня же между Министерством здравоохранения Беларуси и Департаментом здравоохранения г. Москвы подписано соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения. Оно позволит ускорить обмен информацией о производстве, распространении и применении лекарственных препаратов, а также даст возможность отдельным учреждениям здравоохранения Беларуси и Москвы заключать соглашения о сотрудничестве.

