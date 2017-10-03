«Беларусь – ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске

Новости Беларуси. Первая конференция почетных консулов открылась в Минске. Она собрала почти 60 дипломатов, работающих в 56 государствах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный консул – человек, как правило, авторитетный в политических и деловых кругах у себя на Родине. Он занимается развитием дружественных отношений, представляя интересы своей страны за рубежом. Главная тема нынешней встречи – расширение торговли и привлечение иностранных инвестиций в Беларусь.