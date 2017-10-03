«Беларусь – ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске
Новости Беларуси. Первая конференция почетных консулов открылась в Минске. Она собрала почти 60 дипломатов, работающих в 56 государствах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почетный консул – человек, как правило, авторитетный в политических и деловых кругах у себя на Родине. Он занимается развитием дружественных отношений, представляя интересы своей страны за рубежом. Главная тема нынешней встречи – расширение торговли и привлечение иностранных инвестиций в Беларусь.
Драголюб Швоня, Почетный Консул Республики Беларусь в Республике Сербия:
В ноябре мы ожидаем визит вашего Президента. Это самое последнее. В это время мы будем подписывать, моя компания, которую я возглавляю, будет подписывать большой контракт по поставке тракторов, 800 штук, на следующий год.
Майкл Моргулис почетный консул Республики Беларусь в штате Флорида (США), руководитель фонда «Духовная дипломатия»:
Недавно была в Майами встреча, конференция по высокой технологии, где участвовало 9 000 человек, и 27 – представителей Беларуси. Белорусские компании заключили договор примерно на 10 млн долларов с американскими компаниями. Так что я вижу огромную перспективу в развитии наших отношений, и недавно на заседании Конгресса я сказал, что Беларусь – это ворота между Востоком и Западом. Эти ворота открыты для всех добрых намерений.
Приветствуя почетных консулов в Минске, министр иностранных дел Владимир Макей отметил их особую роль в выстраивании прочных мостов между странами. А также заметил, что эта встреча наверняка положит начало хорошей традиции предстоящих конференций.