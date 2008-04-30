Беларусь войдет в состав двух важнейших комиссий ООН

За представительство нашей республики единогласно проголосовали на сессии Экономического и Социального Совета в Нью-Йорке.

Комиссия по положению женщин является центральным межправительственным органом, ответственным за реализацию решений всемирных конференций ООН по положению женщин. В нее входят 45 государств. В состав Комиссии по народонаселению и развитию входят 47 государств.

Символично, что это избрание Беларуси совпало по времени с заявлением Президента Александра Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию о том, что численность населения страны в перспективе должна возрасти как минимум в три раза и это является для государства вопросом жизни и будущего.