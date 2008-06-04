Беларусь вновь заявляет миру о необходимости борьбы с торговлей людьми

Тематические дебаты по одной из важнейших международных проблем прошли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Их организовали по инициативе Беларуси во время 62-й сессии Генеральной Ассамблеи. Наша республика выступает за создание согласованного механизма, который позволит не просто эффективно бороться, а реально противодействовать работорговле. В числе основных докладчиков - руководитель белорусской делегации, заместитель главы Администрации Президента Беларуси Наталья Петкевич.



Как сообщила Наталья Петкевич, на дебатах говорили о необходимости разработки единой стратегии, которая бы охватывала все сегменты этой проблемы. Сейчас все понимают, что проблема, поднятая Республикой Беларусь, актуальна, и все обсуждают наши инициативы. По словам руководителя белорусской делегации, США также на эти дебаты направили своего представителя – лицо, ответственное за эти вопросы из госдепартамента. Противодействие США выражается в том, что они не говорят, что эта инициатива Республики Беларусь, но в остальном они озвучивают же нашу позицию.



И как стало известно нашему телеканалу, сегодня свет увидел ежегодный доклад Государственного департамента США о ситуации в торговле людьми в мире. В соответствии с этим документом наша страна переведена в группу стран, где в достаточной степени благоприятна ситуация в отношении торговли людьми. Госдеп тем самым относит Беларусь к разряду тех стран мира, в которых правительства уделяют пристальное внимание этой проблеме и как следствие, не требующих контроля мирового сообщества за ее решением.