Беларусь входит в число стран-лидеров по противодействию торговле людьми

В настоящий момент необходимо активизировать усилия всех государств мирового сообщества в данной сфере. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Геннадий Новицкий в Санкт-Петербурге на международной парламентской конференции. Принимаемые белорусским парламентом меры по совершенствованию национального законодательства в немалой степени способствуют решению проблемы нелегальной миграции. Так, в прошлом году в Беларуси вступили в силу два кодекса в сфере борьбы с административными правонарушениями. Введен такой новый вид взыскания, как депортация.