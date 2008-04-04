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Беларусь входит в число стран-лидеров по противодействию торговле людьми

04 апреля 2008 10:48
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В настоящий момент необходимо активизировать усилия всех государств мирового сообщества в данной сфере. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Геннадий Новицкий в Санкт-Петербурге на международной парламентской конференции. Принимаемые белорусским парламентом меры по совершенствованию национального законодательства в немалой степени способствуют решению проблемы нелегальной миграции. Так, в прошлом году в Беларуси вступили в силу два кодекса в сфере борьбы с административными правонарушениями. Введен такой новый вид взыскания, как депортация.

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