Беларусь в декабре возглавит ОДКБ

Об этом стало известно по итогам неформального саммита Организации Договора о коллективной безопасности. 20 августа он прошел в Ереване и продолжался более 2,5 часов.

Глава нашего государства прилетел в Армению накануне. И до начала саммита Александр Лукашенко провел краткую встречу со своим коллегой Сержем Саргсяном.

Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят 7 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, президент которого Ислам Каримов на встречу коллег не приехал.

В повестке дня неформального саммита – формирование в рамках ОДКБ новой системы реагирования на кризисные ситуации. Поводом стала нестабильная обстановка в Киргизии. Лидеры организации обсуждают меры по ее урегулированию.

Несмотря на неформальный статус ереванского саммита, от него все же ожидают реальной практической отдачи. Это уже четвертая встреча «без галстуков» в истории ОДКБ.

Ожидается, что саммит продлится весь уикенд. Работа будет совмещена с отдыхом: армянский Президент Серж Саргсян планирует пригласить своих коллег на экскурсию на высокогорное озеро Севан – самое крупное на Кавказе.