Беларусь в 2008 году подтвердила курс независимого государства с многовекторной внешней политикой

Новый губернатор в Могилевской области утвержден потому, как прежний – Борис Батура – назначен Председателем Совета Республики Национального собрания.

Причина такой ротации кадров – выборы в Парламент. Это избирательная кампания стала ярким аккордом политической жизни Беларуси в году уходящем. Это внутриполитическое событие органично дополнили внешнеполитические мероприятия:

28 сентября, воскресенье: каждому из нас предлагалось в этот день заполнить лист формата А4. В нем несколько кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Выборы в Парламент – историческое событие для любой страны в целом и для каждого гражданина в отдельности. Это одна из самых крупных политических компаний Беларуси не только года уходящего, но и ближайшего четырехлетия.

Тот, кто объективен и непредвзят, видит, как проходят эти выборы. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, после того, как сам сделал свой выбор. Это политическую кампанию мы проводили для себя, для своего государства, для своего народа – такую позицию озвучил официальный Минск.

Беларусь издавна славилась своим гостеприимством и всегда умела принимать иностранных гостей. 2 интересных мировых политика в этом году посетили Беларусь. Эмоциональный Уго Чавес и экстравагантный Муамар Каддафи. Кстати, оба свои визиты начинали с Площади Победы. И если Президент Венесуэлы гостил у нас уже в прошлые годы, то лидер Ливийской Джамахарии был в Минске впервые. Стоя рядом с монументом, Муамар Каддафи долго кутался в свой шарф. Но уже спустя час руководитель великой Ливийской революции согрелся – и как-то потеплело в отношениях Беларуси и Ливии.

Президент Беларуси посещал Ливию 8 лет назад и договоренности той поры еще остаются в силе. Но в 2008-м две страны по-новому взглянули друг на друга. Беларусь теперь рассматривает Ливию в качестве надежного партнера, с которым готова вести диалог по самому широкому спектру вопросов.

А вот Венесуэла – партнер давний. Последние несколько лет это направление внешней политики Беларуси заметно активизировалось. Июль этого года: Александр Лукашенко и Уго Чавес признаются: Беларусь и Венесуэлу связывают не только взаимные интересы, но и настоящая дружба. За короткий период времени в двусторонних отношениях сделано очень многое. Но предстоит еще больше. К примеру, Беларусь и Венесуэла намерены углублять сотрудничество в энергетической сфере.

Сентябрь 2008-го стал месяцем активных контактов Беларуси с еще одним партнером, проверенным временем – КНР. Глава государства отправился в Поднебесную с рабочим визитом. А в Минске тем временем известного китайского дипломата – посла У Хунбиня награждали орденом Дружбы народов. Минск заявил: Беларусь будет сильной опорой для Китая в Европе.

Вьетнам – еще одна страна-партнер, открывшийся Беларуси с новой стороны в этом году. Как заявил Президент Александр Лукашенко, отправившись в Ханой в апреле, близость модели развития Беларуси и Вьетнама создает прочный фундамент для расширения экономической составляющей двусторонних отношений. Точки соприкосновения два государства нашли в области нефтехимической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, науки и техники, здравоохранения и культуры.

Московское направление было самым активным в году уходящем. Между Минском и столицей России 676 километров. Лидеры обоих государств преодолевали это расстояние не один раз за этот 2008-й. А еще министры обеих стран, губернаторы. Официальный Минск по-прежнему называет Российскую Федерацию ключевым, стратегическим, партнером. И при этом напоминает: Союзным отношениям необходимо придать дополнительный импульс.

Россия – наш партнер не только по Союзному государству. Особая роль Российской Федерации отведена и в активизации деятельности СНГ. Минск в этом году принимал Совет глав правительств государств-участников Содружества. Открывая заседание, Президент Александр Лукашенко заявил: Содружество Независимых Государств должно стать одной из мировых зон мощного экономического роста. Именно сегодня, в момент, когда процесс реформирования СНГ находится на пике, важно дать первые объективные, где-то, возможно, критические оценки совместно проведенной работе.

Европа – второй по значимости внешнеполитический вектор Беларуси. Настало время коренным образом пересмотреть отношения с Евросоюзом. И в уходящем 2008-м Беларусь неоднократно заявляла: страна открыта для взаимовыгодных контактов, для полноценного партнерства. Тот, кто приходит к нам как друг, без "камня за пазухой", всегда будет желанным гостем в нашей стране.

Беларусь в этом году подтвердила курс независимого государства с многовекторной внешней политикой. Наша страна за прошедшие 12 месяцев укрепила связи с основными партнерами и наладила контакты с новыми друзьями на политической карте мира. Беларусь по-прежнему проводит открытую политику по отношению к своим партнерам и выступает за доверие и равноправие в международных отношениях.