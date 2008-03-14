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Беларусь - Украина: военное сотрудничество расширяется

14 марта 2008 12:19
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Представители ведомств двух стран обсудили в Минске формирование Белорусско-Российско-Украинского инженерного батальона. Совместное подразделение будет ликвидировать последствия стихийных бедствий, оказывать помощь населению и народному хозяйству. Украинские коллеги ознакомились с техническими возможностями белорусских военных инженеров, а также обменялись опытом работы в ходе миротворческих миссий. Структуру и состав многонационального подразделения военные определят на встрече в июне этого года в Украине.

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