Беларусь - Украина: военное сотрудничество расширяется

Представители ведомств двух стран обсудили в Минске формирование Белорусско-Российско-Украинского инженерного батальона. Совместное подразделение будет ликвидировать последствия стихийных бедствий, оказывать помощь населению и народному хозяйству. Украинские коллеги ознакомились с техническими возможностями белорусских военных инженеров, а также обменялись опытом работы в ходе миротворческих миссий. Структуру и состав многонационального подразделения военные определят на встрече в июне этого года в Украине.