Беларусь, Украина и Литва определят перечень приоритетных проектов по инициативе «Восточное партнерство»

Об этом заявили министры иностранных дел трех стран в Минске. На встрече шла речь о перспективах работы в рамках Европейской инициативы. Сегодня совместные проекты охватывают широкий спектр вопросов: от инфраструктуры границы, до таможенного сотрудничества.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Темы, которые мы скомпонуем, будут представлены 2 ноября на обсуждении «Платформы №2 Восточного партнерства». И если они будут там утверждены, то на Совете министров иностранных дел «Восточного партнерства», который предварительно планируется на декабрь, они получат, условно говоря, благословление всех и будут двигаться в соответствии с установленными процедурами.

Это уже третья встреча подобного формата. Министры также уделили внимание уже существующим проектам. В частности, в ближайшее время может быть подписано соглашение о малом приграничном движении с Литвой. А вопрос об обмене ратификационными грамотами о госгранице Беларуси и Украины решится в конце сентября.

В ранг проектов Восточного партнерства попадет и комбинированный поезд «Викинг». В перспективе его транзитная география расширится до Турции и Ближнего Востока.

Константин Грищенков, министр иностранных дел Украины:

Все это, с одной стороны, созвучно тем планам, которые мы собираемся реализовывать в рамках «Восточного партнерства», но это также темы, которые сегодня дают реальную отдачу. Мы не ждем каких-то решений или манны небесной от «Восточного партнерства», мы активно работаем в двустороннем и трехстороннем формате.