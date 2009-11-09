Беларусь-Украина: дружба не против кого-то

На неделе Киев впервые за 12 лет официально принимал Главу белорусского государства.

Белорусско-украинский диалог в последнее время развивается весьма активно. Сегодня в повестке дня белорусско-украинских отношений самый широкий спектр вопросов. Начинаем с экономики. Продолжаем энергетикой, затем вступает региональное сотрудничество и заканчиваем культурно-образовательными контактами.

Белорусско-украинский диалог начали журналисты. Украинские репортеры прямо у трапа Президентского борта с легкой провокацией в голосе спросили Александра Лукашенко: не боится ли он украинского гриппа.

Откровенность Александра Лукашенко вызывает симпатию у украинцев. Социологический центр Разумкова опубликовал результаты социсследования. Во всех регионах Украины люди отвечали на вопрос - кто из мировых политиков им наиболее симпатичен. Президент Беларуси занял первое место.

Личность Александра Григорьевича позитивно оценили 60 процентов украинских граждан. О негативном восприятии высказались менее 4-х процентов опрошенных. По данным социологов, 7 из 10 украинцев по-доброму относятся к белорусам.

Задали людям и еще один вопрос - «Как повлияет визит Лукашенко в Украину на развитие двусторонних отношений?» Более половины респондентов отметили, что результаты визита приведут к положительным изменениям как в отдельных отраслях сотрудничества, так и качественному улучшению всего комплекса белорусско-украинских отношений.

Александр Лукашенко и Виктор Ющенко встретились в нынешнем году уже в четвертый раз, правда, виделись до этого всё время как-то на стороне: то в Чернигове, то в Гомеле, то в Кишиневе. Официальный визит в Киев – первый за последнее десятилетие.

3 года 2 страны работали и в этот раз закрепили все наработки двухсторонними документами: Соглашение о выездной ярмарочной торговле в приграничных регионах, Меморандум о совместных проектах в инициативе Восточное партнерство и 2 стопки региональных документов – Минская и Львовская область, город Гомель и Чернигов заключили Соглашения о сотрудничестве.

Характерный жест дружелюбия. Мы дружим вместе, но не против кого-то – эту фразу Александр Лукашенко произнес несколько раз за время визита. Но некоторыми она так и осталась неуслышанной.

Так, ГАЗЕТА РУ бросается заголовками «Лукашенко и Ющенко создают антимосковский пояс». Цитата: «Первый за 12 лет официальный визит белорусского президента Александра Лукашенко на Украину привел к фактическому объявлению о создании нового союза братских республик, места в котором для России, похоже, не найдется».

Журналистские домыслы и выдумки весьма далеки от мнения обычных людей. В этом раунде белорусско-украинских переговоров рядовые граждане почему-то наоборот увидели шанс объединения 3-х славянских народов.

Президенты договорились, что в белорусский парламент будет внесен на ратификацию Договор о государственной границе Беларуси и Украины. И в целом отношения Беларуси и Украины все больше приобретают характер стратегического партнерства. Государства сняли все проблемные вопросы в отношениях и завершили формирование договорно-правовой базы, которая насчитывает 70 документов по взаимодействию на различных уровнях.

Классический пример совместного предприятия: сотрудничеству Гомельского авторемонтного завода и Украинского концерна «Богдан» уже 4 года. Начали осваивать незанятую нишу отечественного рынка и наполнять белорусские дороги экономичными автобусами малой вместимости.

За несколько лет здесь выпустили свыше тысячи автобусов под белоруским брендом «Радзiмiч». Договорённости с украинским концерном о строительстве производства автобусов мощностью 2 тысячи единиц в год были достигнуты, но в белорусско-украинские планы вмешался мировой финансовый кризис.

Никакой политики и экономики, скорее история и дань уважения историческому событию. Посещение 2-мя Президентами памятника жертвам Голодомора. Скорбное место посетили по просьбе Виктора Ющенко. И по его же предложению посадили здесь куст калины.

Александр Лукашенко:

- То, что мы с Виктором Андреевичем сюда приехали - здесь нет никакой политики. Неправильно говорить, что кто-то признал - не признал: здесь погибли миллионы людей. Мы приехали, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые погибли здесь…

3 дня официального визита – и 3 разные встречи с украинскими политиками. Александр Лукашенко и с Виктором Ющенко провел переговоры, и со спикером Верховной Рады Владимиром Литвиным встретился, и с премьером – импозатной Юлией Тимошенко.

Александр Лукашенко – Юлии Тимошенко:

- У вас очень сложные времена. Я на Вас смотрю, в основном по телевизору, думаю: на эту бедную женщину «навалили» столько проблем, и она среди мужиков воюет (Юлия Тимошенко смеется – прим. Ред.). Я просто желаю, чтобы Вы невредимой и здоровой вышли из этого «побоища».

Беларусь и Украина сняли все проблемные вопросы в отношениях. Теперь работать предстоит правительствам, субъектам хозяйствования, чтобы полностью реализовать имеющийся у двух стран потенциал. Если мы будем разворотливыми, то и товарооборот у нас будет в $10 млрд. – такая цифра в планах у двух стран.