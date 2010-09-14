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Беларусь стала зампредседателя 65-ой сессии Генассамблеи ООН

14 сентября 2010 11:50
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В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генассамблеи ООН. Ее председатель - экс-президент Швейцарии Йозеф Дейс. Заместителем избрана Беларусь. Ожидается, что в саммите примут участие 139 глав государств и правительств. Делегаты рассмотрят такие темы, как обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, охрана окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Кроме этого, участники встречи обсудят, как реформировать Совет Безопасности ООН и активизировать работу самой организации. По результатам саммита будет принят итоговый документ.

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