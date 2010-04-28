Беларусь стала первой европейской страной, получившей статус партнера по диалогу в ШОС

Основу Шанхайской организации сотрудничества составляют страны Центральной Азии, а вот представительницы Европы не было до сих пор ни среди членов организации, ни среди ее наблюдателей.

Новый статус Беларуси сегодня закрепили соответствующим меморандумом, подписанным в МИД.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Беларусь привнесет важные компоненты в деятельность ШОС. Потому что Беларусь, во-первых, является непосредственным соседом ШОС, а во-вторых, Беларусь является первой европейской страной.

Муратбек Иманалиев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

– Решение Беларуси стать партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества в полной мере отражает интересы и стремление как стран ШОС, так и самой организации.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят шесть государств: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, а также два самых крупных и влиятельных – Китай и Россия. Общая территория входящих в ШОС стран – это более половины Евразии. А демографический потенциал – четверть населения планеты. Страны, объединенные под флагом организации, вместе борются с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также налаживают экономическое и энергетическое сотрудничество.