Беларусь - социально ориентированное, правовое и открытое всему миру государство

Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на пресс-конференции с участием российских региональных журналистов.

"Мы строим государство для народа, сильное и процветающее",- отметил Александр Лукашенко. И нам есть чем гордиться. Тем не менее, белорусы далеки от того, чтобы идеализировать ситуацию. Проблемы есть, и немалые, заметил белорусский лидер, обращаясь к российским журналистам. И мы открыто говорим о них, а главное - решаем.

Россия сегодня главный торгово-экономический партнер Беларуси, отметил глава государства, выступая на пресс-конференции. Наша страна занимает лидирующие позиции по товарообороту с Российской Федерацией. Достигнутые Беларусью успехи - это во многом заслуга и тех государств, с которыми мы активно ведем торговлю, и прежде всего России.

Александр Лукашенко большое значение придает встречам с представителями российских СМИ. Такая конференция в резиденции белорусского Президента проходит уже в четвертый раз. Глава государства считает полезным приезд в Беларусь хотя бы один раз в год большой группы журналистов из регионов России. Репортеры знакомятся с нашей страной и народом, видят Беларусь такой, как она есть, и рассказывают затем об этом российскому народу. Подобную же пользу от пребывания в нашей стране отмечают и сами представители российских СМИ.