Беларусь-Сирия: интенсивное развитие политического диалога пока опережает рост экономического сотрудничества

Отношениям двух стран нужен мощный дополнительный импульс для того, чтобы придать динамику. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом аль-МуАллемом. "Все, что мы сможем сделать для сирийцев, мы сделаем, закрытых тем нет", - подчеркнул Глава государства. Однако, отметив факт роста товарооборота между странами, Александр Лукашенко все же подчеркнул, что уровень белорусско-сирийских отношений мог бы быть значительно выше.



Отношения двух стран на нынешнем этапе, по мнению белорусского Президента "напоминают некую застывшую поверхность огромного моря", которую надо "встряхнуть". Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо более активно сотрудничать. Причин много и они известны. В том числе и вызовы международного характера. Глава белорусского государства передал приглашение Президенту Сирии Башару Асаду в ближайшее время посетить нашу страну.



Беларусь и Сирия будут готовить к подписанию соглашение о свободной торговле. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов по итогам переговоров со своим сирийским коллегой. Между Беларусью и Сирией уже создана неплохая договорно-правовая база, которая включает порядка 20 соглашений. Однако стороны пришли к мнению, что экономическое сотрудничество необходимо наращивать.