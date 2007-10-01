Беларусь считает ОАЭ основным партнером в регионе Персидского залива

Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с руководителем рабочей группы Наследного принца Абу-Даби по сотрудничеству с Беларусью.

Глава белорусского государства отметил, что во время его визита в Объединенные Арабские Эмираты было принято решение создать рабочую группу, целью которой является определение направлений двухстороннего сотрудничества. Сегодняшняя цель - конкретизировать взаимные интересы.

Со своей стороны Хальдун Халифа Аль Мубарак отметил, что сегодня Объединенные Арабские Эмираты придают важное значение сотрудничеству с Беларусью. Отношения двух стран определены как сотрудничества стратегического партнерства.

Хальдун Халифа Аль Мубарак, председатель исполнительного аппарата правительства Эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов: "Правительство Абу-Даби и в целом государство Объединенные Арабские Эмираты придает самое важное значение сотрудничеству в Вашей страной. Наши отношения - это отношения стратегического партнерства. Мы сегодня ощутили в Беларуси большое радушие и глубокую заинтересованность в развитии отношений и я хотел бы отметить, что мы со совей стороны сделаем все, чтобы эти отношения были плодотворные и взаимовыгодные."

И сегодня в Доме правительства стороны подписали протокол о сотрудничестве. Сопредседатель рабочей группы Госсекретарь Совета безопасности Виктор Шейман заявил, что Беларусь заинтересована в совместной работе по добыче и переработке нефти, а также в сфере высоких технологий и недвижимости. Он отметил положительную динамику роста товарооборота между двумя государствами.

Председатель исполнительного аппарата Правительства Абу-Даби заявил, что в объединенных арабских эмиратах готовы развивать отношения по всем направлениям. У сторон нет запретных тем для переговоров. Также сегодня ряд соглашений подписали белорусские и арабские компании. Таким образом, Минск и Абу-Даби перешли к реализации достигнутых ранее договоренностей.