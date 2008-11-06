Беларусь с уважением относится к выбору американского народа на президентских выборах

И рассчитывает на взаимность со стороны новой американской администрации. Об этом заявил сегодня в МИД на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Андрей Попов.



Тем временем, в Америке уже обсуждают возможные кандидатуры будущего правительства. По некоторым данным, в команду Барака Обамы войдут политики, работавшие при 42-ом президенте Билле Клинтоне. В частности, пост Госсекретаря, занимаемый ныне Кондолизой Райс, возможно, достанется Ричарду Холбруку. А должность руководителя аппарата Белого дома – земляку Обамы — конгрессмену от штата Иллинойс Рэму Эммануэлю. Окончательно сформировать кабинет Барак Обама должен после инаугурации в январе. Сегодня новоизбранный президент встретится с представителями спецслужб, которые представят ему доклад о ситуации в стране и мире. С победой на выборах Барака Обаму поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.