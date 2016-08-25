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Беларусь с официальным визитом посещает делегация Тамбовской области

25 августа 2016 05:44
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Новости Беларуси. Под знаком регионального сотрудничества. Беларусь с официальным визитом посещает делегация Тамбовской области. В ее составе представители администрации и деловых кругов этого российского региона. Запланировано посещение ряда белорусских предприятий машиностроительной, мясомолочной и животноводческой отраслей. Гости также заинтересованы в ознакомлении с работой Парка высоких технологий.

Кроме того, в рамках визита состоится третье заседание совместной рабочей группы. По результатам переговоров стороны намерены определить новые пути развития партнерских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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