Новости Беларуси. Под знаком регионального сотрудничества. Беларусь с официальным визитом посещает делегация Тамбовской области. В ее составе представители администрации и деловых кругов этого российского региона. Запланировано посещение ряда белорусских предприятий машиностроительной, мясомолочной и животноводческой отраслей. Гости также заинтересованы в ознакомлении с работой Парка высоких технологий.

Кроме того, в рамках визита состоится третье заседание совместной рабочей группы. По результатам переговоров стороны намерены определить новые пути развития партнерских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.