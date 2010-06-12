Беларусь-Россия: Минск настаивает на полной прозрачности и равноправии в отношениях

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе переговоров с Дмитрием Медведевым и с Владимиром Путиным. Две встречи на высшем уровне были посвящены обсуждению актуальных позиций в двухсторонних отношениях и положению дел в Таможенном союзе.

Градус белорусско-российских отношений, как и градус на улице, сейчас высоковат. И, как бы не искали некоторые СМИ подоплеку в почти ночных московских переговорах, встретиться поздним вечером — в данном случае очень удачная идея. Пятничные переговоры чуть было не превратились в субботние. Так что разговор «по делу» дополнили торжественные нотки — у россиян национальный праздник. Российский премьер потом поблагодарит белорусского лидера за то, что Александр Лукашенко приехал накануне такого важного праздника.

Градус отношений понижали в два этапа: вначале чисто президентское тет-а-тет, а затем белорусский президент плюс российский премьер.

Дмитрий Медведев:

Я имею в виду наши интеграционные устремления, наше желание создать Таможенный союз и впоследствии выйти на Единое экономическое пространство. Ну и поговорить о том, что нам мешает это сделать.

Разобраться, что же мешает. Белорусский Президент называет сейчас проблемы в таможенной тройке символически — узлом. Сразу приходит на ум Гордиев узел. Но эта ассоциация, пожалуй, неуместна. Ведь дело-то незапутанное и не трудноразрешимое: в таможенной тройке есть желание разобраться с возникшими проблемами.

Александр Лукашенко:

Что касается Таможенного союза, то Вы сказали о некоторых противоречиях. Они действительно существуют. Не противоречия — проблемы. Но неразрешимых вопросов в отношениях между нами нет и быть не может. И то, что мы в состоянии их развязать — эти узлы — это абсолютно в наших силах и законодательство наших стран это сделать позволяет.

Говорить откровенно, пускай и неприятные вещи: в мире политики знают искренность и прямоту белорусского лидера.

Александр Лукашенко:

У нас сегодня действительно должен состояться откровенный разговор — и это с первых дней работы — у нас абсолютно откровенный разговор, дружеский разговор, мы даже неприятные вещи говорим другу другу.

Открытая для СМИ часть подмосковных переговоров оказалась даже не по-протокольному долгой. Каждый Президент четко высказался по делу. Позиция белорусской стороны, как и прежде неизменна: исключительно равноправие в отношениях.

Александр Лукашенко:

Единственное, на что мы всегда обращали внимание наших партнеров на любых переговорах — мы хотели бы полной прозрачности. И если мы что-то создаем, то должна быть равноправная база, фундамент, выстроенный из равноправия.

Разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева в подмосковной резиденции был построен вокруг двух тем: «тройки» таможенной и «двойки» белорусско-российской. В двусторонних отношениях прибавляем хорошо, Дмитрий Медведев даже признал, что белорусам удалось прибавить на порядок больше.

Дмитрий Медведев:

Я посмотрел: с января по апрель, за четыре месяца, произошел довольно существенный рост товарооборота. Причем, если экспорт российской продукции в Беларусь составил около 20% прироста, то, наоборот, импорт в Россию белорусских товаров 52%

Александр Лукашенко:

Мы довольны тем, что белорусские товары в России находят спрос — их покупают. Это важно.

В прежние годы именно товарооборот нередко был темой переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Не раз они встречались, чтобы обсудить, по каким товарным позициям в Союзном государстве можем прирасти. Эта же почти полуночная встреча в подмосковной резиденции Ново-Огарево тоже посвящена была обсуждению актуальных позиций в двухсторонних отношениях. Но, в отличие от предыдущих, она просто была рекордной по количеству улыбок двух политиков.

Как же правильней будет назвать наши отношения на нынешнем этапе, эту дилемму решали для себя два Президента: партнерские, дружеские, союзнические — даже небольшой оттенок сегодня приобретает дополнительный смысл.

Александр Лукашенко:

Не то, что партнерский уровень — я вообще этого слова не люблю в отношениях с близкими друзьями, с государствами, с которыми у нас особые отношения».

Дмитрий Медведев:

Мы давно договорились: мы союзники.

Александр Лукашенко:

Вот именно!