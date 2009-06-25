Беларусь, Россия, Казахстан обсудят в Москве ВТО

Проект Таможенного кодекса и позицию по присоединению к ВТО обсудит сегодня Комиссия Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана в Москве. Делегацию нашей страны возглавит вице-премьер Андрей Кобяков.

Всего же в повестке дня заседания 11 вопросов. В их числе подготовка совместной позиции по вопросу присоединения Таможенного союза к Всемирной торговой организации и обсуждение Плана действий по формированию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Вице-премьеры рассмотрят предложения по выработке механизма зачисления и распределения сумм таможенных пошлин, налогов и сборов, утвердят состав рабочей группы по вопросу участия Кыргызстана в Таможенном союзе, утвердят комплекс мер по обеспечению свободного обращения продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия, и созданию системы санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля на внешней границе Таможенного союза.