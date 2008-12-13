Беларусь, Россия и Казахстан в одном шаге от создания Таможенного союза

Такая интеграция в формате "тройки" оказалась как нельзя кстати в условиях минимизации последствий влияния мирового финансового кризиса.

Накануне 3 страны подписали 15 межправительственных соглашений по формированию правовой базы Таможенного союза. Церемония прошла в рамках Межгоссовета ЕврАзЭС и все 5 стран, входящих в эту интеграционную структуру, заявили о намерении сообща преодолевать все трудности.

"Таможня дает добро": Беларусь, Россия и Казахстан теперь эту фразу будут произносить одновременно. Пакет совместных договоренностей весьма увесист: это 15 межправительственных соглашений, направленных на унификацию таможенного регулирования и торговых режимов с третьими странами. К примеру, туда вошли Протокол о предоставлении тарифных льгот и Протокол о единой системе тарифных преференций. Унификация таможенного законодательства даст возможность трем государствам действовать по единым правилам таможенного регулирования.

Беларусь, Россия и Казахстан – явные лидеры в Евразийском сообществе. Аутсайдеры – Киргизия и Таджикистан, но и они стараются не отставать. Правда еще недавно ЕврАзЭС было шестеркой. Узбекистан несколько месяцев назад был партнером по Сообществу, только не очень деятельным, и потому попросил о выходе. Удерживать силой не стали.

Интеграционные движения в ЕврАзЭС в последнее время стали все более интенсивными. Подстегнул, конечно, мировой финансовый кризис: договариваться о взаимодействии страны – участницы стали быстрее. Беларусь – нынешний председатель в Евразийском экономическом сообществе всегда настаивала о придании дополнительного импульса нашим отношениям.

Если все 15 межправительственных соглашений о создании Таможенного союза из конкретных решений перейдут в практическую плоскость, то уже с 1 января 2010 года может быть принято решение об объединении таможенной территории трех государств в единую таможенную территорию.