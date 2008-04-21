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Беларусь развивает сотрудничество с Нижегородской областью

21 апреля 2008 17:54
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Протокол о намерениях между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Законодательным собранием Нижегородской области России подписан сегодня в Минске.

По словам председателя Законодательного собрания Нижегородской области Виктора Лунина перед российскими и белорусскими парламентариями "стоит задача создавать такую законодательную базу, которая дала бы возможность раскрыться производственному потенциалу, расширить предпринимательские контакты, развивать культурные связи".

Сегодня же стороны подписали соглашение  о сотрудничестве  местных органов самоуправления. Геннадий Новицкий выразил уверенность,  что подписанные документы не станут формальностью.

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