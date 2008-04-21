Беларусь развивает сотрудничество с Нижегородской областью

Протокол о намерениях между Советом Республики Национального собрания Беларуси и Законодательным собранием Нижегородской области России подписан сегодня в Минске.

По словам председателя Законодательного собрания Нижегородской области Виктора Лунина перед российскими и белорусскими парламентариями "стоит задача создавать такую законодательную базу, которая дала бы возможность раскрыться производственному потенциалу, расширить предпринимательские контакты, развивать культурные связи".

Сегодня же стороны подписали соглашение о сотрудничестве местных органов самоуправления. Геннадий Новицкий выразил уверенность, что подписанные документы не станут формальностью.

