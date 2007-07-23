Беларусь развивает сотрудничество с Катаром в военной сфере

В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник Генерального штаба Вооруженных сил Государства Катар. В рамках встречи главы военных ведомств обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества.

Отметим, международная деятельность Беларуси в военной сфере направлена на развитие взаимовыгодных контактов с различными странами мира.



В рамках встречи генерала армии Агагельды Мамедгельдыев с руководителем белорусского военного ведомства пройдут переговоры по вопросам состояния и дальнейшего развития военного сотрудничества между Беларусью и Туркменией.

Сегодня Агагельды Мамедгельдыев также посетит Военную Академию, 61-ю истребительную авиабазу и авиаремонтный завод в Барановичах.

