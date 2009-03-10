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Беларусь рассматривает ОБСЕ, как площадку для конструктивного диалога по вопросам европейского сотрудничества и безопасности

10 марта 2009 17:53
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Как заявил председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат парламента Португалии Жоау Соареш, в последнее время отношения Беларуси и Европы развиваются очень конструктивно.Зарубежный гость подчеркнул, что организация стремится к дружеским отношениям, поскольку Европе сегодня важно плодотворное сотрудничество с Беларусью. И сегодня же члены Парламентской ассамблеей ОБСЕ встретились с коллегами из Совета Республики. Завтра в Минске с участием Жоау Соареша пройдет семинар по вопросам привлечения в Беларусь инвестиций.

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