Беларусь рассматривает Ливию в качестве близкого друга и партнера, с которым готова вести диалог по любым вопросам

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Муаммаром Каддафи.

Второй день в Минске проводит один из наиболее колоритных мировых политиков Муаммар Каддафи — лидер Ливийской Джамахирии. Утром полковник Каддафи возлагал к венок к монументу Победы. И встречался с Александром Лукашенко. По итогам проведенных в Минске белорусско-ливийских переговоров подписан ряд документов. После чего Муаммар Каддафи пригласил Президента Беларуси посетить с визитом Ливию.

Полковник Каддафи, отец семи детей, лидер Ливийской Революции, Король королей Африки — это всё о нем, о сегодняшнем госте. Брата Муаммара Президент Беларуси ждал на крыльце здания Резиденции, чтобы лично проводить на переговоры.

Каддафи - в национальном наряде с шапочкой на голове. В соответствии с протоколом переговоры проходят в 2-х форматах: узком и широком. Александр Лукашенко начинает с непротокольного: интересуется у ливийского лидера самочувствием.

Глава государства сразу отмечает схожесть позиций 2-х стран: к примеру, по ключевым международным проблемам. И Беларусь, и Ливия придерживаются мнения, что мир должен быть многополярным. Это вообще принцип и основа существования любой системы. Муаммар Каддафи продолжает тему и с сожалением констатирует: баланс в мире сейчас нарушен.

Во время встречи «один на один» Александр Лукашенко и Муаммар Каддафи о политике говорили как-то больше всего. Отметив, что Ливия является непостоянным членом Совета безопасности ООН, Глава нашего государства сказал, что Беларуси импонирует независимая политика Ливии в ООН.

В Минске уверены: нынешний визит лидера Ливийской Джамахирии придаст мощный импульс взаимовыгодному сотрудничеству. К примеру, в торгово-экономической сфере: вот здесь есть, где разойтись. Наш товарооборот по итогам года будет примерно 19 миллионов долларов, при чем при абсолютно «нулевом» импорте. Эти 2 цифры «19» и «0» абсолютно не соответствуют торговым интересам Беларуси и Ливии.

Президент Лукашенко: «Товарооборот не отражает потенциала двух государств. В отношениях с Ливией закрытых тем для сотрудничества нет. Мы будем приветствовать вашу поддержку Беларуси, работать в Ливии, приветствовать ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси»

О чем ещё говорили Президенты с глазу на глаз, можно было только догадываться. Во-первых, по составу высших должностных лиц, которые в этот день присутствовали здесь. Кроме экономического блока чиновников, были замечены и силовики: к примеру, глава Минобороны. Во-вторых, список документов для подписания, их тематика тоже свидетельствует о том, что свяжет Беларусь и Ливию в ближайшие годы.

Вначале подписи 2-х сторон появились в Конвенции об избежании двойного налогообложения. 2-ой документ – протокол о сотрудничестве между министерствами юстиции. Ещё Меморандум о взаимопонимании подписан сегодня в сфере стандартизации и метрологии. Телевизионщики 2-х стран сегодня тоже заключили Соглашение о сотрудничестве. Это часть конкретики сегодняшнего дня переговоров. Остальная прояснится уже завтра, уверен Александр Лукашенко: профильные министерства 2-х стран ещё должны провести ряд переговоров.

Президент Лукашенко: «Брат Моаммар, мы договорились об основных направлениях сотрудничества. И ваши члены делегаций уже сегодня до вечера проведут профильные переговоры. В Правительстве смогут конкретизировать договоренности»

Беларусь рассматривает Ливию в качестве близкого друга и партнера, с которым готова вести диалог по любым вопросам. Как бы в качестве итога сегодняшнего дня переговоров произнес Александр Лукашенко. А Муаммар Каддафи, прощаясь, пригласил Президента Беларуси посетить с визитом Ливию. Александр Лукашенко приглашение принял, заметив при этом, что приедет не с пустыми руками, а с конкретными договоренностями.

Полковник Каддафи не мог не посетить это место: площадь Победы в Минске для него, лидера революции, конечно, приобретает особое значение. Венок от ливийского лидера был очень строгий: без помпезных цветов и украшений, исключительно еловые ветки и ленты в цвет ливийского флага.

