Беларусь рассматривает Иран в качестве главного партнера в ближневосточном регионе

На встрече с главой судебной власти Исламской республики Махмудом Хашеми Шахруди Александр Лукашенко назвал этого гостя весьма влиятельным не только у себя на родине, но и на международной арене. А сам визит - свидетельством добрых отношения между всеми ветвями власти.

- Прошу передать духовному лидеру и президенту Ирана, что мы будем свято выполнять достигнутые договоренности. Мы ждем большей активности в реализации проектов, которые были обозначены. Это будет не только польза для нас, что очевидно, но и польза для совместного движения вперед, польза для экономики Ирана, - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что будет всячески поддерживать белорусско-иранское сотрудничество. И от другой стороны ожидает большей активности в реализации всех договоренностей. Прежде всего, в торгово-экономической сфере.

- Беларусь определила Иран как своего главного партнера в этом регионе. Мы рады, что иранское руководство пошло навстречу, и мы хотим, чтобы наше сотрудничество расширялось и углублялось. Товарооборот, который приблизился к $100 млн. - это очень мало. Поэтому мы рассчитываем на большую активность в торгово-экономическом сотрудничестве, - сказал Президент.

Расширение взаимодействия с Беларусью по всем направлениям - часть иранского внешнеполитического курса. Перед визитом в Минск

глава судебной власти Исламской республики встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Его позиция в отношении двустороннего сотрудничества созвучна с позицией белорусского лидера. Товарооборот не отвечает потенциалу двух стран, а совместные проекты должны как можно скорее реализовываться.

- С нашей точки зрения, отношения между Ираном и Беларусью являются дружескими и очень близкими. К счастью, у стран близкие взгляды и позиции по вопросам международной повестки дня, огромный потенциал сотрудничества в экономической, судебно-правовой и культурной сферах. Высокопоставленные лица, руководство Беларуси заинтересованы в расширении и углублении этих отношений. Таким образом, мы должны активизировать наши отношения во всех сферах и сделать так, чтобы все совместные проекты были как можно скорее реализованы, - сообщил глава судебной власти Исламской Республики Иран Махмуд Хашеми Шахруди.