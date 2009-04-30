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Беларусь рассматривает Иран в качестве главного партнера в ближневосточном регионе

30 апреля 2009 17:38
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На встрече с главой судебной власти Исламской республики Махмудом Хашеми Шахруди Александр Лукашенко назвал этого гостя весьма влиятельным не только у себя на родине, но и на международной арене. А сам визит - свидетельством добрых отношения между всеми ветвями власти.

- Прошу передать духовному лидеру и президенту Ирана, что мы будем свято выполнять достигнутые договоренности. Мы ждем большей активности в реализации проектов, которые были обозначены. Это будет не только польза для нас, что очевидно, но и польза для совместного движения вперед, польза для экономики Ирана, - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко  подчеркнул, что будет всячески  поддерживать  белорусско-иранское  сотрудничество.  И от  другой стороны ожидает  большей  активности  в  реализации  всех договоренностей.  Прежде  всего, в торгово-экономической  сфере. 

- Беларусь определила Иран как своего главного партнера в этом регионе. Мы рады, что иранское руководство пошло навстречу, и мы хотим, чтобы наше сотрудничество расширялось и углублялось. Товарооборот, который приблизился к $100 млн. - это очень мало. Поэтому мы рассчитываем на большую активность в торгово-экономическом сотрудничестве, - сказал Президент.

Расширение взаимодействия с Беларусью по всем направлениям -   часть  иранского  внешнеполитического  курса.     Перед визитом в Минск
глава  судебной  власти  Исламской  республики  встретился с  президентом  Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Его позиция  в  отношении  двустороннего  сотрудничества  созвучна  с  позицией  белорусского лидера. Товарооборот не  отвечает  потенциалу двух  стран,     а совместные  проекты   должны как  можно  скорее  реализовываться.

- С нашей точки зрения, отношения между Ираном и Беларусью являются дружескими и очень близкими. К счастью, у  стран  близкие взгляды и позиции по вопросам международной повестки дня, огромный потенциал сотрудничества в экономической, судебно-правовой и культурной сферах.  Высокопоставленные лица, руководство Беларуси заинтересованы в расширении и углублении этих отношений. Таким образом, мы должны активизировать наши отношения во всех сферах и сделать так, чтобы все совместные проекты были как можно скорее реализованы, - сообщил глава  судебной  власти  Исламской  Республики  Иран Махмуд Хашеми Шахруди.

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