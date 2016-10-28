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Беларусь рассчитывает на усиление двусторонних связей со странами Центрально-Европейской инициативы

28 октября 2016 10:11
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на усиление двусторонних связей со странами Центрально-Европейской инициативы. Наша страна будет председательствовать в объединении в следующем году.

28 октября в МИД завершились консультации с секретариатом инициативы. Беларусь придерживается позиции не конфронтации, а выстраивания мостов в Европе.

В это региональное объединение входят 18 государств континента. Акцент делается на проектах, которые касаются не только транспорта и логистики, но всего комплекса вопросов по преодолению барьеров – в таможенных процедурах, в стандартах в области информационных технологий и в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Евросоюз

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