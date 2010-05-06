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Беларусь рассчитывает на реализацию крупномасштабных проектов с Ираном

06 мая 2010 12:46
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Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром промышленности и шахт Ирана Али Акбаром Мехрабьяном. Глава государства подчеркнул, что готов обсудить с высоким гостем все проекты и вопросы, которые касаются двусторонних взаимоотношений. Речь идет о проектах, которые реализуются как на территории Беларуси, так и в Иране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Я надеюсь, что в перспективе у нас более масштабные проекты, которые мы будем осуществлять, и это будет сближать наши государства. Я готов с Вами обсудить все проекты и вопросы, которые касаются наших взаимоотношений, и я сказал о проектах не только на территории Беларуси, но и о проектах, которые мы реализовываем на иранской территории. Думаю, что это хорошая встреча в преддверии нашей встречи с вашим президентом во второй половине этого года в Тегеране.

Али Акбар Мехрабьян, министр промышленности и шахт Исламской Республики Иран:
– Наш внешнеполитический вектор состоит именно в сотрудничестве с такой дружественной страной, как Беларусь. Мы готовы оперативно и динамично развивать отношения с вашей страной.

На сегодняшней встрече белорусский лидер также заявил, что  во второй половине нынешнего года планирует посетить с визитом эту исламскую республику.

Сегодня же министра промышленности Ирана ждут на будущем заводе по производству автомобилей «Саманд». Здесь пойдет речь о возможности реализации техники на иностранных рынках. Между тем, иранские акционеры планируют отдать контрольный пакет белорусским авто-производителям.

# Экономика # Лукашенко

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