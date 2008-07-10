Беларусь рассчитывает на объективную оценку парламентских выборов международными наблюдателями

Такое заявление сегодня сделали в МИДе республики.

Беларусь уже направила официальные приглашения представителям СНГ и ОБСЕ. Отмечается, что белорусская сторона обеспечит международным наблюдателям все необходимые условия для выполнения их миссии. Сегодня же посол Франции Мирей Мюссо как представитель страны, председательствующей в Евросоюзе, поблагодарила белорусские власти за высланные приглашения.

"Очень хорошо, что были отосланы приглашения наблюдателям ОБСЕ и СНГ, это те структуры, которые имеют опыт в проведении выборов. Мы этому можем только порадоваться, - отметила Мирей Мюссо. - Белорусские власти много раз заверяли нас в том, что эти выборы пройдут свободно, честно и открыто, и мы на это очень надеемся, потому что это нам позволит продвинуться в наших отношениях".

Также госпожа Мюссо подтвердила, что французская компания "Арева" на днях получила предложение участвовать в тендере на строительство белорусской АЭС. Решение по нему будет принято уже в ближайшее время. Кроме того, подобные приглашения Беларусь отправила российской и американо-японской компаниям. Эти три предприятия являются международными лидерами в строительстве водоводяных реакторов третьего поколения.

